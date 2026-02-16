Addio a Daniela: moglie e madre, aveva solo 43 anni.

Addio a Daniela: moglie e madre, aveva solo 43 anni

La scorsa settimana la comunità di Serravalle ha dovuto dire addio a Daniela Donati. La donna si è spenta a soli 43 anni dopo aver affrontato con grande forza la malattia. La triste notizia ha colpito profondamente la comunità, dove Daniela era amata per il suo sorriso contagioso, la sua energia e la capacità di affrontare ogni difficoltà con grinta e determinazione.

Chi l’ha conosciuta la ricorda infatti come una donna solare, sempre pronta a tendere una mano, capace di trasmettere coraggio anche nei momenti più duri. Negli ultimi tempi aveva combattuto un brutto male con grande dignità, senza mai perdere quella luce negli occhi che la contraddistingueva e che è rimasta impressa nel cuore di amici e conoscenti.

Lascia il marito, le figlie, alle quali era legatissima e per le quali rappresentava un punto di riferimento insostituibile, i fratelli Diego e Mario. Il funerale è stato celebrato sabato nella chiesa parrocchiale di Borgosesia. Lo riporta Notizia Oggi

