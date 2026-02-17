Carnevale di Borgosesia, guanti di Federica Brignone a 1.260 euro.

Ottimo risultato al termine dell’asta organizzata per sostenere l’associazione Agape.

Da 90 a 1.260 euro in appena 27 rilanci. Si è chiusa con un risultato ben oltre le aspettative l’asta benefica dei guanti da gara autografati da Federica Brignone, organizzata nell’ambito del Carnevale di Borgosesia 2026.

L’esito è stato comunicato ieri, domenica 15 febbraio, al termine della terza e ultima sfilata che ha decretato anche i vincitori di Palio e Minipalio. Un finale di festa che ha unito spettacolo e solidarietà, con un contributo concreto a favore dell’Agape OdV, realtà che sostiene donne vittime di violenza e i loro figli.

