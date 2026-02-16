Ucciso da un tumore Ugo Carlino, storico ambulante del mercato.

Ucciso da un tumore Ugo Carlino, storico ambulante del mercato

È morto a 77 anni, consumato in pochi mesi da una malattia che non gli ha lasciato scampo, Ugo Carlino, storico e celeberrimo ambulante del mercato. Da oltre sessant’anni, infatti, era una presenza fissa a Biella, a Gaglianico e a Sandigliano, dove gestiva l’omonimo banco di formaggi e salumi insieme al figlio Fausto.

«Aveva iniziato a dare una mano già a 13 anni, con suo papà – racconta proprio il figlio – in quella che è l’attività di famiglia ormai da generazioni. Con me siamo alla quarta. Ha continuato a lavorare fino al mese di settembre, poi è stato male e gli è stato diagnosticato un brutto tumore. Purtroppo è stata una cosa molto rapida, però ci consola sapere che non ha sofferto. Ci vorrà del tempo per realizzare che davvero non c’è più».

Carlino mancherà anche a tanti amici e clienti, non solo alla sua famiglia: «Era una persona solare, amico di tutti – lo ricorda Fausto -. Scherzava sempre, con i clienti, con i fornitori… con tutti».

Oltre al figlio Fausto con Daria, Ugo ha lasciato nel dolore la moglie Noris, che gli è rimasta accanto fino all’ultimo istante.

Il funerale è stato celebrato a Vergnasco giovedì pomeriggio, partendo dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio. Dopo la funzione religiosa la salma è stata tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero della frazione di Cerrione.

«Quello di Carlino – sottolinea Michelangelo Trotta, rappresentante degli ambulanti di piazza Falcone – era uno dei banchi di alimentari più antichi della piazza. Fino all’ultimo Ugo è stato in campo e “battagliero”, finché la salute lo ha assistito. Era un uomo solare, tranquillo, un gran lavoratore; uno dei primi a piazzare il banco al mattino e uno degli ultimi ad andare via. Per tutti è una perdita non solo per la sua grande esperienza, ma anche per il rapporto che aveva con la clientela, per come si poneva. Questo mestiere ce l’aveva nel sangue. Mancherà a tutti noi».

