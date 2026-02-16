Operaio cade rovinosamente a terra dall’altezza di 3 metri.

Operaio cade rovinosamente a terra dall’altezza di 3 metri

Si trovava su una scala per eseguire alcuni lavori quando all’improvviso è precipitato ed è caduto rovinosamente a terra da un’altezza di circa 3 metri. Sfortunato protagonista dell’infortunio sul lavoro è stato un uomo di circa 45 anni residente a Torino. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di giovedì a Zimone, dove l’operaio era impegnato in un’abitazione per un intervento nell’ambito dell’installazione della fibra, eseguito per conto di una ditta.

Scattato l’allarme, intorno a mezzogiorno, sul posto sono intervenuti un equipaggio del 118 e i carabinieri. Dopo avergli prestato la prima assistenza, i sanitari lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano, dove gli è stata diagnosticata la frattura di tibia e perone di una gamba.

Come previsto in questi casi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i tecnici dello Spresal per tutti gli accertamenti sulle cause e sulla dinamica dell’infortunio, oltre che per verificare eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook