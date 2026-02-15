CircondarioCronaca
Scoppia la lite per il taglio di capelli sbagliato
Sono intervenuti i carabinieri
Lite in un negozio di parrucchieri nel biellese. Tra cliente e titolare è scoppiata la lite. Il motivo? Un taglio di capelli che non ha soddisfatto la cliente.
È iniziata una lite tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri.
