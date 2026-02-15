Basso BielleseCronaca
Straniero non vuole lasciare il Cas di Cavaglià
Momenti di tensione, poi arrivano i carabinieri
Momenti di tensione al Cas di Cavaglià. Uno straniero ospite del Burkina Faso non poteva più stare nella struttura, ma non voleva lasciarla. Alla fine il gestore ha dovuto chiamare i carabinieri. Lo straniero alla fine si è convinto a lasciare la struttura trasferendosi a Vercelli.
