Seguici su

Basso BielleseCronaca

Straniero non vuole lasciare il Cas di Cavaglià

Momenti di tensione, poi arrivano i carabinieri

Pubblicato

5 minuti fa

il

Straniero non vuole lasciare il Cas di Cavaglià
Momenti di tensione al Cas di Cavaglià. Uno straniero ospite del Burkina Faso non poteva più stare nella struttura, ma non voleva lasciarla. Alla fine il gestore ha dovuto chiamare i carabinieri. Lo straniero alla fine si è convinto a lasciare la struttura trasferendosi a Vercelli.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.