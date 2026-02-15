Cronaca
Lei è ubriaca e scoppia la lite in una coppia
Intervento l’altro giorno dei carabinieri a Valle Mosso
Intervento dei carabinieri venerdì sera a Valdilana. Era scoppiata una lite tra due coniugi stranieri. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri la donna ubriaca non era rientrata a casa ed era scaturita una lite, senza però violenza, tra i due.
