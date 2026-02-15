CronacaValli Mosso e Sessera
Persona sospetta a Crevacuore, ma aspettava la fidanzata
Un residente insospettito ha avvertito i carabinieri, ma era un falso allarme.
Aveva parcheggiato nel parcheggio dell’ex cartiera di Crevacuore. Una presenza la sua che ha portato qualcuno ad avvisare i carabinieri. I militari hanno effettuato un controllo e si trattava di un uomo che stava aspettando la fidanzata.
