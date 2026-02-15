Persona sospetta a Crevacuore, ma aspettava la fidanzata

Aveva parcheggiato nel parcheggio dell’ex cartiera di Crevacuore. Una presenza la sua che ha portato qualcuno ad avvisare i carabinieri. I militari hanno effettuato un controllo e si trattava di un uomo che stava aspettando la fidanzata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook