Furto in appartamento a Vigliano
A dare l’allarme il proprietario
Ignoti passando dal balcone si introducevano nell’appartamento a Vigliano e portavano via preziosi. A dare l’allarme è stato il proprietario. Indagini condotte dai carabinieri. Ancora da quantificare il danno.
