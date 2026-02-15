A Cerrione ignoti erano entrati in casa portando via orecchini, borsa firmata, bracciale.

Vede i ladri in casa mentre è in ospedale

A dare l’allarme è stato il proprietario che si trovava in ospedale. E aveva visto i malviventi in azione dalle immagini sul suo cellulare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma ormai i ladri erano scappati.

