Vede i ladri in casa mentre è in ospedale

Grazie alle immagini delle telecamere viste sul suo cellulare ha dato l’allarme.

2 minuti fa

Smartphone

A Cerrione ignoti erano entrati in casa portando via orecchini, borsa firmata, bracciale.

A dare l’allarme è stato il proprietario che si trovava in ospedale. E aveva visto i malviventi in azione dalle immagini sul suo cellulare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma ormai i ladri erano scappati.

