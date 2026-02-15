Biellese OrientaleCossateseCronaca
Lite a Brusnengo per la fila in posta
Animata discussione tra due donne richiede l’intervento dei carabinieri
Lite a Brusnengo per la fila in posta
Intervento dei carabinieri l’altro giorno all’ufficio postale di Brusnengo. Due clienti si erano messe a litigare per la fila. Tutto è stato comunque risolto senza problemi. La situazione all’arrivo dei carabinieri era comunque sotto controllo.
