Lite a Brusnengo per la fila in posta

Intervento dei carabinieri l’altro giorno all’ufficio postale di Brusnengo. Due clienti si erano messe a litigare per la fila. Tutto è stato comunque risolto senza problemi. La situazione all’arrivo dei carabinieri era comunque sotto controllo.

