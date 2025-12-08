C’è un record da battere, quello dei 310 iscritti dell’edizione 2024, alla Corsa dei Babbi Natale del Fondo Edo Tempia. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre, con il via che sarà dato alle 10,30 da via Malta, all’ombra della sede dell’associazione che ormai da quasi 45 anni è punto di riferimento per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro. E la linea di partenza e arrivo sarà, non per caso, accanto alla palazzina che ospita il laboratorio di genomica, cuore dei programmi di ricerca a cui sono destinati i proventi di quest’anno dell’evento sportivo e solidale.

Domenica 14 dicembre torna la Corsa dei Babbi Natale

Se il luogo del raduno è lo stesso dalla prima edizione del 2023, c’è un’altra caratteristica che resta immutata: a chi si iscrive (il costo è di 5 euro) sarà consegnato un cappellino rosso come quello di Babbo Natale. La richiesta è di indossarlo, per colorare le strade della città che saranno attraversate dal fiume di partecipanti. Il tracciato è adatto a tutti i livelli di allenamento e il passo è libero. Non ci sono classifiche finali, ma un dolce omaggio al traguardo per i più piccoli tra i partecipanti farà da premio uguale per tutti. Rispetto alle precedenti edizioni c’è una piccola modifica nel percorso che non attraverserà via Italia, una scelta per precauzione nell’ipotesi che venisse già aperto il cantiere per il rifacimento della pavimentazione.

Sarà anche uno degli ultimi appuntamenti dell’anno con il calendario delle corse solidali, a cui il Fondo Edo Tempia contribuisce anche con la Corsa della Speranza. Sono gli eventi podistici, competitivi e non, che si disputano anche per sostenere una buona causa.

Il passaporto delle corse solidali

Nata per evitare concomitanze, l’iniziativa da quest’anno unisce anche un piccolo concorso: il passaporto delle corse solidali dà diritto, a chi ne ha disputate almeno dieci, a un riconoscimento che sarà consegnato a fine stagione, su iniziativa del gruppo dei Taparun. Non dimenticate quindi di consegnare, al momento delle iscrizioni, possibili prima della partenza dalle 9 in poi alla sede del Fondo Edo Tempia, la tessera per il timbro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook