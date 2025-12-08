Seguici su

La Provincia di Biella mette all’asta un Suzuki Jimny del 2011

La Provincia di Biella ha avviato una procedura di alienazione del seguente automezzo di proprietà provinciale: Suzuki Jimny targato EJ003FD immatricolato il 28/07/2011, chilometri percorsi alla data odierna 215.406 Revisione con scadenza a maggio 2026. La base d’asta viene aggiornata in € 5.000,00 (euro cinquemila).

E’ possibile visionare il mezzo presso l’officina Bergo, Via Ivrea 103, Biella, previo appuntamento telefonico al Servizio Caccia e Pesca (015/8480662, dott. Ronzani); l’appuntamento dovrà essere richiesto al Servizio Caccia e Pesca entro il giorno 12 dicembre 2025.

