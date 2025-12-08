AttualitàBiella
La Provincia di Biella mette all’asta un Suzuki Jimny del 2011
La Provincia di Biella ha avviato una procedura di alienazione del seguente automezzo di proprietà provinciale: Suzuki Jimny targato EJ003FD immatricolato il 28/07/2011, chilometri percorsi alla data odierna 215.406 Revisione con scadenza a maggio 2026. La base d’asta viene aggiornata in € 5.000,00 (euro cinquemila).
La Provincia di Biella mette all’asta un Suzuki Jimny del 2011
E’ possibile visionare il mezzo presso l’officina Bergo, Via Ivrea 103, Biella, previo appuntamento telefonico al Servizio Caccia e Pesca (015/8480662, dott. Ronzani); l’appuntamento dovrà essere richiesto al Servizio Caccia e Pesca entro il giorno 12 dicembre 2025.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Donna nuda su un’auto in mezzo a via Milano – FOTO
Attualità1 giorno fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Biella9 ore fa
Colta da malore durante una passeggiata, Marika purtroppo non ce l’ha fatta
Basso Biellese2 giorni fa
L’ultimo abbraccio all’imprenditrice biellese Rita Zola
Biella1 giorno fa