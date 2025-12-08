AttualitàBiella
Sci, 50 milioni di euro alle stazioni sciistiche del Piemonte
Sono 41 gli enti finanziati dalla Regione Piemonte con 50 milioni di euro mediante il Bando Neve, lo strumento che, per entità e ambizione, rappresenta l’intervento più significativo degli ultimi anni a sostegno del comparto sciistico.
Un’iniziativa che segna l’avvio di una nuova fase per l’intero sistema, in quanto innovazione tecnologica, sicurezza degli impianti e sostenibilità ambientale diventano assi portanti di una strategia che guarda al futuro delle vallate alpine.
“Il Bando Neve si pone infatti non come un semplice finanziamento, ma come il tassello centrale di una strategia che la Regione sta portando avanti per rafforzare in modo strutturale il ruolo della montagna piemontese all’interno del sistema turistico. Una strategia che integra politiche per lo sport invernale, destagionalizzazione, outdoor, servizi territoriali e nuove forme di economia montana”.
Un milione a Bielmonte
Nel Biellese un milione di euro è stato assegnato a Bielmonte.
Il contributo più importante è per Mondolé Ski (Cuneo) per la riqualificazione del comprensorio (12 milioni).
