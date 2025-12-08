Grande viabilità, l’autostrada Asti-Cuneo aprirà ufficialmente al traffico il 30 dicembre

L’autostrada Asti-Cuneo aprirà ufficialmente al traffico il 30 dicembre

Lo ha annunciato la Regione Piemonte, dopo un sopralluogo del presidente, Alberto Cirio, spiegando che la presentazione ufficiale avverrà il 28 dicembre, quando il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e Cirio, percorreranno tutta la tratta da Asti fino allo svincolo con la A6, dove verrà fatto il punto anche sulle opere complementari già autorizzate per oltre 40 milioni di euro.

Gratuita fino ad aprile

“Ci eravamo impegnati a rendere interamente percorribile l’autostrada entro fine anno e così è – dichiara Cirio -. Finalmente le auto potranno entrare ad Asti, viaggiare fino a Cuneo senza mai uscire dall’autostrada, con un solo breve tratto nel quale si viaggerà a doppio senso di marcia in piena sicurezza su una carreggiata. Ma solo fino ad aprile, quando avremo l’intero completamento anche della seconda carreggiata. Naturalmente fino ad allora l’intera nuova tratta resterà gratuita”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook