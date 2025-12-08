Concorso di pittura al presepe gigante di Mosso

Presepe Gigante di Marchetto: pace e speranza. Sono numerose le attività organizzate dalla Pro loco di Mosso e rivolte al territorio. Anche quest’ anno viene riproposto il concorso di pittura che per la scorsa edizione ha raccolto l’adesione di numerosi artisti, conclusosi con una mostra che si è tenuta in primavera nei locali della Casa di riposo di Mosso. La novità della seconda edizione è l’estensione del soggetto .Non solo il Presepe ma anche il messaggio di pace e speranza che esso rappresenta. Le espressioni artistiche, eseguite con qualsiasi tecnica, potranno quindi comunicare tale messaggio anche in modo astratto e simbolico Per avere informazioni e ricevere il regolamento, si può chiamare il numero 334 6142 971

E intanto il presepe rimane aperto tutti i giorni per le visite. Diverse le iniziative in programma. Venerdì 12 dicembre alle 21 per la rassegna “Gelindo per una sera” è previsto un incontro con Riccarlo Carnovalini, camminatore e cercatore di vie, presso la biblioteca civica di Trivero al Centro Zegna. Una iniziativa con Oasi Zegna e Cai Mosso-Trivero.

Il presepe di Mosso con le sue 200 figure a grandezza naturale che popolano il percorso verso la Capanna della Natività è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22 (entrata a offerta libera). Info: www.presepegigantemarchetto.it.

