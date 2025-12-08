Prende vita il progetto “Bear School Volley”. La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti presente l’iniziativa che si sviluppa in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Biella 3. Nello specifico con le varie classi delle scuole medie “G. Marconi” e “G. Salvemini”.

Suona la campanella per gli allenatori, i collaboratori e i giocatori della società arancioblù, i quali avranno la possibilità di presentare il gioco agli alunni. Tra i tanti obiettivi, oltre a coinvolgere le giovani generazioni nell’ambiente della Spb, anche proporre uno stile di vita attivo che contrasti la sedentarietà.

Ogni classe dedicherà tre ore del modulo di educazione fisica al volley, marchiato “Spb”.

«Il progetto “Bear School Volley” riprende il nome del torneo giovanile, che si svolge tutti gli anni a gennaio – a illustrare di cosa si stratta è il direttore sportivo Oscar Zaramella -. Il tutto verrà curato dal sottoscritto, dal direttore tecnico Mino Barberis e dal professor Marco Thiebat. Lavoriamo su una media di otto classi per annata, con ragazzi che hanno origini diverse e che si approcciano all’apprendimento della pallavolo».

«Partiremo dalle basi e dall’insegnamento dei fondamentali, per arrivare a una prima idea di gioco. Buona parte degli studenti fa già sport, la speranza è comunque quella di dare a tutti la possibilità di conoscere meglio la disciplina. I nostri istruttori hanno la qualifica Fipav: Martina Cammarata, Giovanni Bonaccorso e ancora Mino Barberis e il sottoscritto».

Un lavoro notevole

«Vogliamo garantire una solida presenza sul territorio da parte della società, l’investimento è fatto nell’ottica di fornire un contributo tangibile alle scuole di Biella. Le richieste sono state diverse e non abbiamo nemmeno potuto sostenerle tutte, dato che l’organizzazione stessa comporta un certo dispendio di energie e concomitanze di orari», prosegue Zaramella.

«Il progetto “Bear School Volley” ha anche un risvolto sociale: porteremo alle lezioni alcuni giocatori della prima squadra, come il centrale ucraino Timon Antonov e l’opposto cubano Bryan Despaigne, splendidi esempi di integrazione attraverso lo sport. Il nostro ringraziamento va in particolare a tre donne: la dirigente scolastica Stefania Nuccio, Giusi Cenedese e Fausta Murdaca».

