Camper della salute: nel Biellese finora 600 visite

Camper della salute: nel Biellese finora 600 visite

Venerdì 5 ottobre, si è tenuta a Ponzone una visita istituzionale da parte di una delegazione dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP di Roma, presso la postazione del camper attrezzato per la medicina di prossimità, progetto partito il primo ottobre, nato dalla collaborazione tra Regione Piemonte, ASL BI e INMP e coordinato dagli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC).

Tra i rappresentanti istituzionali presenti il Dott. Davide Zappalà, Vice Presidente Commissione Sanità del Consiglio Regionale Piemonte e alcuni membri della Rappresentanza dei Sindaci, tra cui il Sindaco di Valdilana, Mario Carli, il Sindaco di Cossato, Enrico Moggio e il sindaco di Ponderano, Roberto Locca e in rappresentanza del Comune di Biella, su delega del Sindaco, il consigliere, Francoise Fiorenzo.

Per l’INMP erano presenti il Direttore Generale, Dott. Cristiano Camponi, il Direttore Sanitario, Prof. Christian Napoli e la Project manager Dott.ssa Mariarosaria Aromatario. In rappresentanza dell’ASL BI, in particolare, hanno partecipato il Direttore Generale, Mario Sanò, il Direttore Sanitario, Alessandro Girardi, il Direttore Amministrativo, Paolo Garavana, il Direttore Distrettuale Barbara Bragante, il Responsabile Struttura Semplice Distretto Cossato, Luigi De Mitri, Cinzia Rollino, Responsabile Assistenziale del Dipartimento Area Territoriale ASL BI.

Durante l’incontro è stato condiviso un aggiornamento sull’andamento del progetto pilota, il primo in Italia ad essere coordinato dagli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e che nell’arco dei sei mesi previsti raggiungerà tutti i Comuni che fanno parte del territorio dell’ASL di Biella.

Il progetto ha fino ad oggi totalizzato 48 giornate: nel mese di ottobre, 15 sono stati i Comuni coinvolti in Valle Elvo e 13 nel mese di novembre in Valle Cervo. A dicembre sono previsti altre 13 tappe tra Callabiana, Camandona, Veglio, Mosso, Trivero (2 giornate), Villa del Bosco, Bioglio, Brusnengo, Masserano, Vallanzengo, valle San Nicolao, Curino e Vallemosso.

Al 4 di dicembre sono stati coinvolti 600 cittadini e sono stati circa 2.200 gli interventi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook