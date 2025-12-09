AttualitàValli Mosso e Sessera
Lutto a Valdilana per Eligio Casaccia: 62 anni
I parenti ringraziano l’ospedale e l’hospice
Si è spento a 62 anni Eligio Casaccia, lascia le sorelle Renata ed Ersilia con famiglia e i nipoti. Oggi sarà celebrato il funerale a Mosso in chiesa parrocchiale. Un particolare ringraziamento va al reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano e dell’Hospige Orsa Maggiore per le amorevoli cure.
