Seguici su

AttualitàValli Mosso e Sessera

Lutto a Valdilana per Eligio Casaccia: 62 anni

I parenti ringraziano l’ospedale e l’hospice

Pubblicato

21 minuti fa

il

lutto per la morte di un uomo di 52 anni

Lutto a Valdilana per Eligio Casaccia: 62 anni

Lutto a Valdilana per Eligio Casaccia: 62 anni

Si è spento a 62 anni Eligio Casaccia, lascia le sorelle Renata ed Ersilia con famiglia e i nipoti. Oggi sarà celebrato il funerale a Mosso in chiesa parrocchiale. Un particolare ringraziamento va al reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano e dell’Hospige Orsa Maggiore per le amorevoli cure.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *