Ladro scoperto ad Arnad e preso a botte

Quando il ladro è stato scoperto da alcuni residenti ad Arnad è stato inseguito per le vie del paese. Una volta bloccato è stato preso a botte, calci e pugni dai residenti. E’ stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Appena sarà dimesso sarà trasferito in carcere.

Stando a quanto ricostruito erano due i ladri che sono stati visti uscire da una abitazione di Arnad, si sono trovati davanti decine di persone armate di bastoni. E’ iniziata la fuga nei boschi, ma il 30enne albanese che aveva la refurtiva è stato raggiunto e preso a bastonate.

I residenti dicono che le ferite se le sarebbe procurate cadendo in un fiume in secca. I carabinieri sono giunti in pochi minuti dopo che era stato lanciato l’allarme del furto.

