Multe davanti al pronto soccorso di Biella: altro caso

Multe davanti al pronto soccorso di Biella: altro caso

«Anche io sono stata multata per aver lasciato l’auto fuori dal parcheggio dell’ospedale di Biella. Ma avevo accompagnato mia figlia al pronto soccorso. Quando ho letto l’articolo della signora multata per il mio stesso caso mi è sembrato giusto raccontare anche la mia vicenda».

A parlare è una giovane mamma di Valdilana che nelle scorse settimane si era recata al pronto soccorso di Biella per portare la figlia.

«In quei momenti di certo non hai tempo di cercare parcheggio all’interno – spiega -. Proprio la parola pronto soccorso dice chiaro che si tratta di una emergenza. Per fortuna è andato tutto bene, ma quando sono tornata all’auto mi sono trovata pure la multa dopo una giornata non proprio tranquilla».

Il primo caso

Insomma il caso capitato alla donna che aveva accompagnato un 86enne all’ospedale di Biella dopo una brutta caduta non è isolato.

«Quando ho visto la contravvenzione – riprende la donna di Valdilana – ci sono rimasta un po’ male. E’ vero, ho parcheggiato fuori dalle strisce, ma non ero andata di certo a divertirmi. Avevo in mente mia figlia in quel momento, non certo dove lasciare l’auto». E poi non poteva lasciare di certo lasciare una bimba piccola da sola in un momento di emergenza per andare a spostare l’auto. Insomma bisogna capire che in certi momenti ci sono certe priorità.

Multa pagata

«La multa l’ho pagata regolarmente – riprende la donna -. Ma quando ho letto l’articolo pubblicato su La Provincia di Biella, ho voluto dire la mia per far capire che quello non è di certo un caso isolato».

Il pensiero? «Spiace che non si valutino le situazioni». Stiamo parlando pur sempre di un ospedale, un luogo dove le persone vanno per curarsi o in caso di emergenza, non certo un centro commerciale.

E bene aveva sottolineato la lettrice che aveva sollevato il problema parcheggio dell’ospedale: «Vorrei ricordare che chi parcheggia fuori dalle strisce davanti a un pronto soccorso non è lì per fare shopping o per svago. È lì perché sta vivendo un momento che spesso è drammatico, ingestibile, o addirittura di vita o di morte. E aggiungere una multa a tutto questo significa colpire ulteriormente famiglie che già stanno affrontando situazioni insostenibili».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook