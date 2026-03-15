Ancora una giornata di maltempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 15 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Ancora una giornata di maltempo

La notte sarà caratterizzata da pioggia leggera e moderata. Le temperature si attestano intorno ai 5°C, con una percezione che scende fino a 0°C. La velocità del vento varia tra i 21,1 km/h e i 27,9 km/h, provenendo principalmente da Nord e Nord-Ovest. La copertura nuvolosa è totale, raggiungendo il 100%.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiscono significativi cambiamenti. La pioggia moderata continua a cadere, con temperature che si mantengono tra i 4°C e i 5°C. La temperatura percepita può scendere fino a -0,4°C. Il vento si presenta con una velocità che arriva fino a 48,6 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente da Nord. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa rimane al 100%.

Nel pomeriggio, si assiste a un lieve miglioramento, con la pioggia leggera che continua a manifestarsi. Le temperature si stabilizzano attorno ai 4,9°C. La velocità del vento è più contenuta rispetto alla mattina, oscillando tra i 12,3 km/h e i 20,8 km/h. La copertura nuvolosa rimane comunque elevata, con valori che si attestano attorno al 100%.

Infine, nella sera, il cielo si presenta coperto, senza precipitazioni. Le temperature continuano a salire leggermente, raggiungendo i 6,4°C. La velocità del vento si riduce ulteriormente, mantenendosi tra i 4,8 km/h e i 9,5 km/h. La copertura nuvolosa rimane alta, con valori che sfiorano il 98%.

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