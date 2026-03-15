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Ancora una giornata di maltempo
Le previsioni meteo per oggi, domenica 15 marzo
Ancora una giornata di maltempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 15 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora una giornata di maltempo
La notte sarà caratterizzata da pioggia leggera e moderata. Le temperature si attestano intorno ai 5°C, con una percezione che scende fino a 0°C. La velocità del vento varia tra i 21,1 km/h e i 27,9 km/h, provenendo principalmente da Nord e Nord-Ovest. La copertura nuvolosa è totale, raggiungendo il 100%.
Durante la mattina, le condizioni meteo non subiscono significativi cambiamenti. La pioggia moderata continua a cadere, con temperature che si mantengono tra i 4°C e i 5°C. La temperatura percepita può scendere fino a -0,4°C. Il vento si presenta con una velocità che arriva fino a 48,6 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente da Nord. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa rimane al 100%.
Nel pomeriggio, si assiste a un lieve miglioramento, con la pioggia leggera che continua a manifestarsi. Le temperature si stabilizzano attorno ai 4,9°C. La velocità del vento è più contenuta rispetto alla mattina, oscillando tra i 12,3 km/h e i 20,8 km/h. La copertura nuvolosa rimane comunque elevata, con valori che si attestano attorno al 100%.
Infine, nella sera, il cielo si presenta coperto, senza precipitazioni. Le temperature continuano a salire leggermente, raggiungendo i 6,4°C. La velocità del vento si riduce ulteriormente, mantenendosi tra i 4,8 km/h e i 9,5 km/h. La copertura nuvolosa rimane alta, con valori che sfiorano il 98%.
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