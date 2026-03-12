In arrivo un fine settimana di pioggia e neve. Il picco di freddo è atteso tra la serata di sabato e la mattinata di domenica.

In arrivo un fine settimana di pioggia e neve

I meteorologi indicano un deciso peggioramento del tempo nel week-end, soprattutto tra sabato sera e domenica mattina. Come spiegano, si sta creando una situazione che, se confermata nelle prossime ore, “potrebbe determinare una significativa fase perturbata sul Piemonte. Soprattutto nel pomeriggio-sera di sabato e tra la notte e la mattinata di domenica. Con precipitazioni moderate diffuse, localmente forti e talora abbondanti su Alpi Liguri e settori alpini e pedemontani. Compresi tra valli di Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano-Cusio-Ossola, anche con locali temporali”.

“Con il transito del sistema frontale e l’ingresso dell’aria fredda in quota, si strutturerà l’afflusso di una massa d’aria marcatamente instabile verso il Piemonte nord-occidentale. Segnalate correnti in quota provenienti da Sud-Sudest. Con conseguente effetto di sbarramento orografico tra Alpi Graie, Pennine e Lepontine. Dove sono attesi importanti accumuli pluviometrici sulle aree prealpine e pedemontane fino ad oltre 80-120 millimetri complessivi».

In sostanza, c’è da attendersi pioggia in valle e neve nei centri di montagna.

Rischio neve anche a quote più basse

“Le temperature previste – proseguono i meteorolig – sono altresì favorevoli a diffuse e copiose nevicate pressoché su tutto l’arco alpino piemontese. Ancora fino a quote di media montagna, in genere dai 1.000-1.300 metri soprattutto nella fase clou della perturbazione, attesa tra la serata di sabato e l’alba di domenica».

“Ma sotto i rovesci più intensi la neve potrebbe spingersi anche particolarmente in basso all’interno delle valli più strette, fin sui 600-800 metri. Talora a quote ancora inferiori per possibili condizioni di omotermia favorita dalle abbondanti e persistenti precipitazioni previste, anche a carattere di rovescio”.

