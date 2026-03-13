Seguici su

Anziana caduta in casa: salvata a Trivero

Decisivo l’allarme lanciato dai vicini e amici. Sul posto vigili del fuoco e 118

21 secondi fa

Era da ore a terra senza che nessuno potesse aiutarla. Una donna residente in frazione Fila a Valdilana è stata salvata dai vigili del fuoco e dal 118. A dare l’allarme alcuni conoscenti e vicini che, non vedendola, hanno allertato i soccorsi.

Quando sono intervenuti operatori del 118 e vigili del fuoco l’hanno trovata a terra. E’ stata quindi ricoverata in ospedale a Biella.

