Trenta persone bloccate a Bielmonte per la neve

A Bielmonte ci sono circa trenta persone bloccate a causa della neve.

Trenta persone bloccate a Bielmonte in attesa della riapertura delle strade

Scenari da cartolina, ma strade chiuse perché troppo pericolose. E’ questa la situazione della stazione sciistica di Bielmonte all’indomani della copiosa nevicata che ha caratterizzato la sera di sabato e la mattinata di ieri, domenica 15 marzo. Al momento, le vie di accesso a Bielmonte, sul versante di Valdilana e della Valle Cervo, risultano infatti impraticabili a causa di slavine e materiale sceso a valle.

La situazione è stata esaminata nella giornata di ieri durante una riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Biella per fare il punto sugli effetti del maltempo. Nel corso dell’incontro i tecnici della Provincia hanno segnalato che le strade provinciali della zona non possono essere utilizzate perché invase da neve, rami, alperico pericolanti e altri detriti. Di conseguenza la circolazione è stata interrotta. Lo riporta Notizia Oggi

Le operazioni in programma per oggi

Viste le migliorate condizioni meteo, si spera che nella giornata di oggi si possano concludere le operazioni di sgombero e messa in sicurezza delle provinciali. Almeno quanto basta per “liberare” dall’isolamento la trentina di persone presenti nella stazioni turistica.

Secondo le informazioni raccolte finora, nelle località montane interessate dalla chiusura delle strade si troverebbero una quindicina di turisti e altrettanti residenti e personale delle strutture ricettive, tra rifugi e chalet.

La Prefettura invita alla massima prudenza e raccomanda di non tentare di raggiungere la zona. Il bollettino diffuso da Arps Piemonte segnala infatti che il pericolo di valanghe resterà elevato.

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