Concerto Jazz in programma a Gaglianico

Sabato 21 marzo alle ore 21:30 ancora un appuntamento di grande musica all’Auditorium comunale di Gaglianico con un concerto jazz del Montagnoli Quartet “Remembering Sonny Rollins”.

Il quartetto composto da Claudio Montagnoli batteria, Max Gallo chitarra, Michele Bozza tenor sax e Isabella Rizzo

contrabbasso , propone un omaggio a Sonny Rollins, musicista jazz considerato uno dei più importanti capiscuola

dello stile hard bop. E’ stato un musicista aggressivo innovativo con sempre nuove idee. Rollins ha i primi

contatti con la musica a undici anni quando prende lezioni di pianoforte e sassofono (contralto) per passare poi al tenore.

Tra il 1969 e il ’71 si ritira per tornare nel 1972 alla guida di giovani Band a eseguire un jazz più commerciale.

L’ingresso è libero.

E’ gradita la prenotazione al nr. tel. 338 2485262.

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