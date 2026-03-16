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Concerto Jazz in programma a Gaglianico

Appuntamento sabato 21 marzo all’auditorium

Pubblicato

7 ore fa

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Sabato 21 marzo alle ore 21:30 ancora un appuntamento di grande musica all’Auditorium comunale di Gaglianico con un concerto jazz del Montagnoli Quartet “Remembering Sonny Rollins”.
Il quartetto composto da Claudio Montagnoli batteria, Max Gallo chitarra, Michele Bozza tenor sax e Isabella Rizzo
contrabbasso , propone un omaggio a Sonny Rollins, musicista jazz considerato uno dei più importanti capiscuola
dello stile hard bop. E’ stato un musicista aggressivo   innovativo con sempre nuove idee. Rollins ha i primi
contatti con la musica a undici anni quando prende lezioni di pianoforte e sassofono (contralto) per passare poi al tenore.
Tra il 1969 e il ’71 si ritira per tornare nel 1972 alla guida di giovani Band a eseguire un jazz più commerciale.
L’ingresso è libero.
E’ gradita la prenotazione al nr. tel. 338 2485262.

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