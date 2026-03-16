Il sindaco Marzio Olivero ricorda Giulio Salivotti. Dal 1985 al 2008 è stata una delle figure di spicco del consiglio comunale. E oggi lo stesso consiglio lo ricorda con affetto per tributargli l’ultimo saluto che merita.

Il sindaco Marzio Olivero ricorda Giulio Salivotti

Giulio Salivotti ha ricoperto più volte incarichi di spicco a Palazzo Oropa. E chiunque ha avuto modo di interagire con lui ricorda una persona di valore, sempre pronta a spendersi per il bene della comunità

Ora che non c’è più, l’amministrazione comunale lo saluta con tutti gli onori.

“La Città di Biella ricorda con affetto e riconoscenza Giulio Salivotti, che ha servito la comunità biellese nel ruolo di Consigliere e di Assessore. Dedicando particolare impegno al mondo dei giovani. Una persona che, con discrezione, passione e senso della comunità, ha lasciato un segno nella vita della nostra città. A nome dell’Amministrazione comunale esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di Biella”.

Queste la parole che portano la firma del primo cittadino Marzio Olivero.

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