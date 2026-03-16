Sabotati macchinari nel cantiere in via Italia. E’ stata aperta un’indagine per il danneggiamento di alcuni mezzi. A una finitrice, a esempio è stata distrutta la scheda madre.

Sabotati macchinari nel cantiere in via Italia

Un grave atto vandalico ha colpito il cantiere impegnato nei lavori di riqualificazione di via Italia, a Biella. Ignoti hanno preso di mira alcuni mezzi dell’impresa incaricata dei lavori, causando danni che potrebbero incidere anche sui tempi di conclusione dell’intervento.

La brutta sorpresa è stata scoperta nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, quando i responsabili dell’azienda sono tornati al lavoro dopo il fine settimana. Al loro arrivo hanno trovato alcuni macchinari parcheggiati nell’area di viale Matteotti pesantemente danneggiati. Un episodio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e portato alla segnalazione alle autorità.

Tra i mezzi colpiti, il danno più serio ha riguardato una finitrice, macchina fondamentale nei cantieri stradali utilizzata per la stesura dei materiali. Stando alle prime testimonianze, sarebbe stata distrutta la scheda madre che ne controlla il funzionamento, rendendo il mezzo inutilizzabile.

Un particolare che ha spinto gli investigatori a escludere, almeno in prima battuta, l’ipotesi di un semplice gesto vandalico compiuto da ragazzi. Il tipo di danneggiamento lascia infatti pensare a un’azione mirata, portata avanti da qualcuno che conosce il funzionamento delle attrezzature e che avrebbe agito con l’intento di provocare danni rilevanti all’impresa e rallentare l’andamento del cantiere.

Presentata la denuncia

L’azienda colpita ha presentato denuncia contro ignoti per danneggiamento. Sull’accaduto stanno ora lavorando gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo e individuare i responsabili.

Tra le verifiche in corso anche l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nella zona che possano aver ripreso movimenti sospetti nelle ore precedenti alla scoperta dei danni.

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