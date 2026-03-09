«La via Italia appena rinnovata sta già diventando un gabinetto».

Il cantiere è quasi alle spalle, i cubetti sono nuovi e il centro si presenta tirato a lucido. Eppure basta abbassare lo sguardo su via Italia per vedere come le deiezioni degli animali lasciate ogni giorno in mezzo alla strada riescano a cancellare in un attimo il decoro tanto atteso. In molti gridano alla vergogna. La rabbia cresce, non solo tra i cittadini che passeggiano facendo lo slalom per evitare brutte sorprese, ma anche tra i commercianti, costretti quotidianamente a pulire gli spazi di fronte alle proprie attività. Intanto l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini lancia una campagna di sensibilizzazione proprio per tutelare il nuovo intervento.

«Sono davvero molto arrabbiata – commenta una giovane commerciante -. Tutti i giorni devo armarmi di scopa, acqua e secchiello e lavare il marciapiede davanti al mio negozio. Possibile che i proprietari dei cani non abbiano l’educazione di pulire le deiezioni e di gettare l’acqua sulla pipì? Il problema è che in molti casi i cani alzano la zampa proprio sulle colonne delle vetrine. Sono senza parole».

Alle sue dichiarazioni fanno eco anche quelle di un altro negoziante. «E’ un problema che ci portiamo avanti da sempre non solamente ora che è stata rifatta via Italia – spiega -. Io, così come i miei colleghi, lavo il marciapiede davanti al mio negozio tutti i giorni. La sensibilità di alcuni proprietari di animali è pari a zero. Ora che la stagione calda si sta avvicinando inizieremo a sentire l’odore della pipì e del resto, proprio lungo una via che dovrebbe essere il salotto di Biella».

Più drastico un altro commerciante. «Io vieterei direttamente l’accesso ai cani in via Italia. Non passa giorno che non si rischi di calpestare gli escrementi. E’ una situazione spiacevole e vergognosa».

Proprio su questo interviene l’assessore Franceschini, che richiama al rispetto degli spazi pubblici, tanto più per tutelare un intervento appena realizzato nella centralissima “vasca” cittadina. «La via appena rinnovata, insieme ai marciapiedi e ai muri dei palazzi, è già stata lordata da deiezioni non raccolte e da urine di cani – commenta -. Una trascuratezza che, oltre a generare degrado e cattivi odori, obbliga ogni giorno – e ribadisco: ogni giorno – i titolari delle attività commerciali e gli abitanti dei palazzi affacciati su via Italia a munirsi di secchi e spazzoloni per ripulire marciapiedi e selciato, supplendo a comportamenti che dovrebbero essere evitati alla radice. A questo si aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione: le macchie di urina, se non rimosse tempestivamente, penetrano nella pietra e finiscono per segnare in modo permanente il selciato, compromettendo un intervento pubblico appena realizzato con risorse della collettività. È desolante constatare come l’incuria di pochi possa danneggiare un’opera pensata per tutti».

Franceschini ricorda quindi gli obblighi previsti dalla legge per chi porta a spasso gli animali. «Il Regolamento comunale impone l’obbligo di pulizia da parte dei proprietari dei cani, ma non dovrebbe essere una norma a determinare ciò che appartiene al più elementare senso civico. Chi percorre via Italia e tutte le vie pubbliche deve sapere che ogni gesto di incuria ricade direttamente sulla comunità e sui suoi stessi concittadini, costretti a rimediare quotidianamente a comportamenti che non trovano alcuna giustificazione».

«Continuerò, insieme all’amministrazione, a portare avanti con determinazione il percorso di riqualificazione del centro cittadino – conclude -. Ma la qualità e la durata degli interventi dipendono anche dalla responsabilità individuale. Il decoro della città non si difende da solo: lo difendiamo noi, con i nostri comportamenti».

La foto pubblicata dall’assessore Giacomo Moscarola sul suo profilo Facebook

