Sfonda la vetrina del bar per… una bottiglia di Vermut

E' stato denunciato dai carabinieri

35 secondi fa

Nella notte del 1° marzo scorso, intorno all’una e mezza, un uomo ha chiamato il  112 perché passando per via Italia, a Biella, aveva notato un buco nella vetrina del  “Bar Ferrua”. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia della  Stazione Carabinieri di Andorno Micca che osservando l’interno del bar hanno  visto a terra una pietra, sicuramente usata per sfondare il vetro ed hanno notato  del disordine negli scaffali, capendo che dovesse essersi trattato di un furto, e si  sono quindi messi immediatamente alla ricerca dei responsabili.

Pochi minuti dopo hanno notato un giovane evidentemente ubriaco, soggetto  noto alle forze dell’ordine, fermandolo e trovandolo con ancora in mano una  bottiglia di Vermut, ormai quasi vuota, che lui stesso ammetteva di aver appena  rubato dal bar. Il titolare, contattato dai Carabinieri, dopo aver controllato il locale  ha infatti confermato che non mancava nulla se non quella bottiglia.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per furto aggravato.

