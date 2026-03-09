Sfonda la vetrina del bar per… una bottiglia di Vermut.

Sfonda la vetrina del bar per… una bottiglia di Vermut

Nella notte del 1° marzo scorso, intorno all’una e mezza, un uomo ha chiamato il 112 perché passando per via Italia, a Biella, aveva notato un buco nella vetrina del “Bar Ferrua”. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Andorno Micca che osservando l’interno del bar hanno visto a terra una pietra, sicuramente usata per sfondare il vetro ed hanno notato del disordine negli scaffali, capendo che dovesse essersi trattato di un furto, e si sono quindi messi immediatamente alla ricerca dei responsabili.

Pochi minuti dopo hanno notato un giovane evidentemente ubriaco, soggetto noto alle forze dell’ordine, fermandolo e trovandolo con ancora in mano una bottiglia di Vermut, ormai quasi vuota, che lui stesso ammetteva di aver appena rubato dal bar. Il titolare, contattato dai Carabinieri, dopo aver controllato il locale ha infatti confermato che non mancava nulla se non quella bottiglia.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per furto aggravato.

Immagine di repertorio

