Altissimo rischio di valanghe. L’accumulo di neve è molto consistente e le temperature in rialzo favoriscono i distacchi.

Altissimo rischio di valanghe in tutta la zona

Basta solo dare un’occhiata alla mappa diffusa dall’Arpa Piemonte per rendersi conto che non è il caso di rischiare. Su tutte le montagne della regione è dato pericolo “forte” di valanghe e non solo alle quote più alte.

«La moltissima neve fresca – spiega l’Arpa -, così come gli accumuli di neve ventata in alcuni punti di notevole spessore sono molto instabili a tutte le esposizioni. La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi spontaneamente. Sono previste numerose valanghe di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi. Soprattutto dai bacini di alimentazione non ancora scaricati le valanghe possono avanzare sino a fondovalle e minacciare le vie di comunicazione esposte».

«Da ieri sono caduti diffusamente da 100 a 150 centimetri di neve – riporta ancora l’Arpa -, localmente sino a 180 centimetri. La neve fresca si legherà solo lentamente con la neve vecchia. Il vento moderato ha causato il trasporto della neve fresca».

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