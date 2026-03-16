Raccolta fondi per ridare a Thomas le zampe per camminare.

Raccolta fondi per ridare a Thomas le zampe per camminare

«Non sappiamo cosa gli è successo. Ma sappiamo che insieme possiamo farlo tornare a camminare». È con queste parole che si apre la raccolta fondi lanciata da Silvia Tiani, presidente dell’associazione Bulli e Pupe con la Coda odv, per aiutare Thomas, un giovane cane segnato da gravi ferite ma ancora pieno di voglia di vivere.

La campagna è attiva sulla piattaforma GoFundMe e punta a raccogliere 5.800 euro per avviare il percorso di cure necessario. Questa mattina la raccolta aveva raggiunto il 65 per cento dell’obiettivo, con 3715 euro raccolti grazie a 106 donazioni.

La storia di Thomas è raccontata direttamente nella pagina della raccolta fondi. «Thomas è stato trovato al ciglio di una strada in Sicilia, in condizioni gravissime. Ha una zampa posteriore amputata fino al ginocchio. Nell’altra posteriore manca il piede. In una zampa anteriore mancano le dita. Solo una zampa è completa – si legge nel testo -. Non sappiamo cosa abbia vissuto. Non sappiamo se sia stato aggredito, investito o vittima di qualcosa di ancora più crudele. Sappiamo però una cosa: Thomas ha solo un anno ed è un cane dolcissimo, buono, solare. Scodinzola. Cerca carezze. Si fida ancora. E questo è ciò che ci ha fatto decidere: non possiamo lasciarlo così».

Per il cane è stato pensato un percorso preciso. «Vogliamo portarlo a Roma, dove potrà ricevere cure ortopediche specialistiche e una valutazione per protesi su misura. Thomas verrà microchippato presso il Comune di provenienza, come previsto per i recuperi ufficiali. Successivamente sarà preso in carico dalla nostra Associazione “Bulli e Pupe con la Coda Odv” che si assumerà completamente la responsabilità del suo percorso sanitario e riabilitativo. Verrà intestato a una volontaria del gruppo e ci faremo carico di ogni fase del suo recupero. La trasparenza per noi è fondamentale: condivideremo aggiornamenti, referti e preventivi passo dopo passo».

Perché 5.800 euro? «Questa cifra coprirà la prima fase fondamentale del suo percorso: viaggio Sicilia–Roma; rientro della volontaria che lo accompagnerà; analisi del sangue complete; indagini radiografiche approfondite; visita ortopedica specialistica; cure iniziali e medicazioni; prima valutazione e avvio del percorso protesico – continua il testo della raccolta fondi -. Le protesi su misura per cani con amputazioni complesse possono arrivare anche a 4.000 € ciascuna. Una volta ricevuti i preventivi ufficiali, vi aggiorneremo con totale trasparenza sui costi definitivi e sugli eventuali step successivi. Abbiamo scelto di iniziare con un obiettivo concreto e realistico, per permettere a Thomas di fare il primo passo verso una nuova vita».

Infine l’appello ai donatori. Perché dare il proprio contributo? «Perché Thomas non può tornare indietro. Ma può tornare a camminare. Può vivere senza dolore. Può avere una possibilità. Può avere un futuro. E questo futuro dipende da tutti noi. Come puoi aiutarlo? Con una donazione, anche piccola. Condividendo questa raccolta. Parlandone. Ogni euro è un passo. Ogni condivisione è una possibilità in più. Thomas non si è arreso. Non facciamolo nemmeno noi. Thomas ha già fatto il passo più difficile: è sopravvissuto. Adesso tocca a noi farlo camminare – conclude il testo -. Grazie di cuore a chi sosterrà la vita di Thomas».

Chiunque può dare il proprio contributo consultando la raccolti fondi su GoFundMe al link: https://www.gofundme.com/f/ridiamo-a-thomas-le-zampe-per-ricominciare-a-camminare

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