Colpo da 2mila euro a Occhieppo Inferiore.
Furto al punto vendita Tigotà di Occhieppo Inferiore. In pausa pranzo ignoti avrebbero sottratto merce per un valore stimato intorno ai 2mila euro, probabilmente prelevata dal magazzino.
Sul caso indagano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza.
Immagine di repertorio
