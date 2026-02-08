BiellaCronaca
Si alza la mattina presto e si mette a pulire… svegliando le altre ospiti
Si alza sempre presto e inizia a fare le pulizie… svegliando e disturbando le altre ospiti. È questa la causa dell’accesa lite scoppiata nei giorni scorsi al dormitorio. Protagoniste alcune donne di varie nazionalità. Pur senza alzare le mani, continuavano a gridare l’una contro l’altra, così alla fine è stato richiesto l’intervento del 112. I carabinieri hanno placato gli animi.
