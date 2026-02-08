Seguici su

BiellaCronaca

Si alza la mattina presto e si mette a pulire… svegliando le altre ospiti

Scatta la lite al dormitorio

Pubblicato

4 minuti fa

il

Si alza la mattina presto e si mette a pulire... svegliando le altre ospiti

Si alza la mattina presto e si mette a pulire… svegliando le altre ospiti.

Si alza la mattina presto e si mette a pulire… svegliando le altre ospiti

Si alza sempre presto e inizia a fare le pulizie… svegliando e disturbando le altre ospiti. È questa la causa dell’accesa lite scoppiata nei giorni scorsi al dormitorio. Protagoniste alcune donne di varie nazionalità. Pur senza alzare le mani, continuavano a gridare l’una contro l’altra, così alla fine è stato richiesto l’intervento del 112. I carabinieri hanno placato gli animi.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.