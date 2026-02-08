Fine vita, sarà la Regione a pagare i farmaci.

Il Piemonte ora ha le linee di indirizzo sul suicidio medicalmente assistito e sarà la Regione a pagare i farmaci e qualsiasi dispositivo necessario alla loro somministrazione. Una circolare in proposito è stata inviata alle Asl.

La circolare inviata a tutte le Asl arriva dopo il caso di un paziente dell’Asl To4 (Chivassese e Canavese) che, pur avendo ottenuto la validazione dei requisiti richiesti per legge, si era sentito rispondere che l’azienda non poteva “fornire, prescrivere e consegnare farmaci o sostanze potenzialmente utilizzabili nella procedura di suicidio medicalmente assistito”. Nella circolare della Regione viene citata la recente sentenza della Corte Costituzionale.

