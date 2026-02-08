Martedì torna la raccolta del farmaco: durerà fino al 16 febbraio.

Torna anche quest’anno la Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa avviata nel 2000 che invita la popolazione a donare medicinali a favore delle realtà assistenziali del proprio territorio. A raccontare i dettagli di questo importante progetto, che nel Biellese vede la partecipazione di 39 farmacie, 10 enti beneficiari e più di 100 volontari, sono i referenti locali del Banco Farmaceutico, ente promotore dell’evento.

«L’edizione di quest’anno si svolgerà da martedì 10 febbraio fino a lunedì 16 febbraio – spiegano gli organizzatori –. In questi giorni sarà possibile recarsi in una delle 39 farmacie aderenti presenti sul territorio e acquistare un farmaco da donare a chi ne ha maggiore necessità». «Come già avvenuto negli anni precedenti – proseguono – alcune strutture assistenziali della provincia sono state abbinate alle farmacie partecipanti: a loro saranno destinati, al termine della settimana, tutti i medicinali raccolti. Ogni ente, in base alle persone di cui si prende cura – bambini, adulti o anziani – ha esigenze differenti e i farmacisti potranno quindi orientare i donatori verso i prodotti più utili. Lo scorso anno, a livello provinciale, sono stati donati 3.566 farmaci, un quantitativo leggermente superiore rispetto al 2024». «Si tratta di un risultato in costante aumento che ci rende ottimisti anche in vista di questa 26ª edizione ormai imminente – concludono – resa possibile, come sempre, grazie al fondamentale supporto dei volontari. Desideriamo quindi ringraziare il Rotaract di Biella, l’Associazione Nazionale Carabinieri del Biellese, il Leo Club Biella e l’Hop Club Biella per la disponibilità offerta».

Le Farmacie

Antica Farmacia Pavignano – Biella

Farmacia Azzellino – Biella

Farmacia Balestrini – Biella

Farmacia Bassotto – Biella

Farmacia Biondi – Cavaglià

Farmacia Boglio – Quaregna Cerreto

Farmacia Caccia – Ronco

Farmacia Caligaris – Valdilana Trivero

Farmacia Cazzaniga – Crevacuore

Farmacia Corbellini – Valdilana Vallemosso

Farmacia Del Centro – Biella

Farmacia Del Vernato – Biella

Farmacia Di Ponderano – Ponderano

Farmacia Di Sandigliano – Sandigliano

Farmacia Domenicone – Biella

Farmacia Erbetta – Pray

Farmacia Ferracin – Pettinengo

Farmacia Ferraris – Pollone

Farmacia Friolotto – Cossato

Farmacia Marinoni – Biella

Farmacia Monticello – Mongrando

Farmacia Pisani – Gaglianico

Farmacia Pozzi – Tollegno

Farmacia Robiolio – Candelo

Farmacia Rolando – Vigliano Biellese

Farmacia Rollone – Valdilana Ponzone

Farmacia Ruffino – Viverone

Farmacia San Filippo – Biella

Farmacia San Giorgio – Cerrione

Farmacia San Giuseppe – Vigliano Biellese

Farmacia San Martino – Camburzano

Farmacia San Paolo Rolly – Biella

Farmacia San Raffaele – Cossato

Farmacia Santo Stefano – Biella

Farmacia Sostegno – Sostegno

Farmacia Superiore – Occhieppo Superiore

Farmacia Tonino – Graglia

Farmacia Toso – Occhieppo Inferiore

Farmacia Valeggia – Sagliano Micca

Enti assistenziali aderenti

Agora’ Organizzazione di volontariato ODV – Tollegno

L’Alveare ODV – Mongrando

Centro di accoglienza L’Arcobaleno ODV – Biella

Casa Maria Ausiliatrice – Roppolo

Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Goretti – Candelo

Centro Aiuto alla Vita – Biella

La Rete onlus associazione di volontariato – Biella

NOE Nuove Opportunità educative – Vigliano Biellese

Parrocchia di Gesù Nostra Speranza – Cossato

Società San Vincenzo De Paoli

