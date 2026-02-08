AttualitàBiella
Martedì torna la raccolta del farmaco: durerà fino al 16 febbraio
Sono 39 le farmacie aderenti e 10 gli enti beneficiari
Torna anche quest’anno la Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa avviata nel 2000 che invita la popolazione a donare medicinali a favore delle realtà assistenziali del proprio territorio. A raccontare i dettagli di questo importante progetto, che nel Biellese vede la partecipazione di 39 farmacie, 10 enti beneficiari e più di 100 volontari, sono i referenti locali del Banco Farmaceutico, ente promotore dell’evento.
«L’edizione di quest’anno si svolgerà da martedì 10 febbraio fino a lunedì 16 febbraio – spiegano gli organizzatori –. In questi giorni sarà possibile recarsi in una delle 39 farmacie aderenti presenti sul territorio e acquistare un farmaco da donare a chi ne ha maggiore necessità». «Come già avvenuto negli anni precedenti – proseguono – alcune strutture assistenziali della provincia sono state abbinate alle farmacie partecipanti: a loro saranno destinati, al termine della settimana, tutti i medicinali raccolti. Ogni ente, in base alle persone di cui si prende cura – bambini, adulti o anziani – ha esigenze differenti e i farmacisti potranno quindi orientare i donatori verso i prodotti più utili. Lo scorso anno, a livello provinciale, sono stati donati 3.566 farmaci, un quantitativo leggermente superiore rispetto al 2024». «Si tratta di un risultato in costante aumento che ci rende ottimisti anche in vista di questa 26ª edizione ormai imminente – concludono – resa possibile, come sempre, grazie al fondamentale supporto dei volontari. Desideriamo quindi ringraziare il Rotaract di Biella, l’Associazione Nazionale Carabinieri del Biellese, il Leo Club Biella e l’Hop Club Biella per la disponibilità offerta».
Le Farmacie
Antica Farmacia Pavignano – Biella
Farmacia Azzellino – Biella
Farmacia Balestrini – Biella
Farmacia Bassotto – Biella
Farmacia Biondi – Cavaglià
Farmacia Boglio – Quaregna Cerreto
Farmacia Caccia – Ronco
Farmacia Caligaris – Valdilana Trivero
Farmacia Cazzaniga – Crevacuore
Farmacia Corbellini – Valdilana Vallemosso
Farmacia Del Centro – Biella
Farmacia Del Vernato – Biella
Farmacia Di Ponderano – Ponderano
Farmacia Di Sandigliano – Sandigliano
Farmacia Domenicone – Biella
Farmacia Erbetta – Pray
Farmacia Ferracin – Pettinengo
Farmacia Ferraris – Pollone
Farmacia Friolotto – Cossato
Farmacia Marinoni – Biella
Farmacia Monticello – Mongrando
Farmacia Pisani – Gaglianico
Farmacia Pozzi – Tollegno
Farmacia Robiolio – Candelo
Farmacia Rolando – Vigliano Biellese
Farmacia Rollone – Valdilana Ponzone
Farmacia Ruffino – Viverone
Farmacia San Filippo – Biella
Farmacia San Giorgio – Cerrione
Farmacia San Giuseppe – Vigliano Biellese
Farmacia San Martino – Camburzano
Farmacia San Paolo Rolly – Biella
Farmacia San Raffaele – Cossato
Farmacia Santo Stefano – Biella
Farmacia Sostegno – Sostegno
Farmacia Superiore – Occhieppo Superiore
Farmacia Tonino – Graglia
Farmacia Toso – Occhieppo Inferiore
Farmacia Valeggia – Sagliano Micca
Enti assistenziali aderenti
Agora’ Organizzazione di volontariato ODV – Tollegno
L’Alveare ODV – Mongrando
Centro di accoglienza L’Arcobaleno ODV – Biella
Casa Maria Ausiliatrice – Roppolo
Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Goretti – Candelo
Centro Aiuto alla Vita – Biella
La Rete onlus associazione di volontariato – Biella
NOE Nuove Opportunità educative – Vigliano Biellese
Parrocchia di Gesù Nostra Speranza – Cossato
Società San Vincenzo De Paoli
