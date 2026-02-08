Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line a soli 99 centesimi.

L’edizione di ieri, sabato 7 febbraio, apre con temi di forte attualità e grande interesse per il territorio, dalla cronaca alla politica locale, dai trasporti alla vita sociale.

In prima pagina spazio all’allarme incendi dolosi, con sei auto bruciate in un solo mese. L’ultimo episodio in via Marconi riaccende l’attenzione su un fenomeno preoccupante: non si esclude la presenza di più piromani, mentre le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Tra i temi più discussi, anche l’aumento delle tariffe dei parcheggi blu a Biella, che ha fatto esplodere la rabbia di cittadini e commercianti: una scelta che pesa e alimenta il malcontento in città.

Ampio spazio viene dedicato anche alla questione degli alloggi Atc, con 280 case popolari sfitte nel Biellese, molte delle quali bloccate da costosi interventi di manutenzione.

Non mancano poi i disagi per i pendolari, con i treni Torino–Milano che fino ad aprile non arriveranno in Centrale, e uno sguardo alle trasformazioni del territorio, come la perdita di quattro comuni montani nel Biellese.

Da non perdere, inoltre, la prima intervista a chef Sergio Vineis dopo l’annuncio ufficiale dello spostamento de “Il Patio” da Pollone a Biella.

La prima pagina anticipa inoltre numerosi approfondimenti: dalla cancellazione di “Candelo in Fiore” 2026, rinviata al 2027 con una veste completamente rinnovata, agli eventi culturali e sociali, fino alle storie di persone che rendono vivo il territorio, tra impegno, integrazione e nuove iniziative in centro città, come Roberto Vercellino e Josiane Calegari.

