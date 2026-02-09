Seguici su

CronacaValle Cervo

Dà di matto e si spoglia ad Andorno, poi va a Biella e continua a far danni

Nuova escalation per l’uomo che alcune settimane fa aveva mostrato una pistola – poi rivelatasi finta – in via Italia

Pubblicato

30 minuti fa

il

Dà di matto e si spoglia ad Andorno, poi va a Biella e continua a far danni

Nuova giornata di ordinaria follia per l’uomo che alcune settimane fa era finito nei guai per aver mostrato una pistola – poi rivelatasi finta – in via Italia.

Venerdì le forze dell’ordine sono state impegnate più volte per via dei suoi comportamenti, le intemperanze di un uomo che ha evidentemente dei problemi.
Nel corso della mattinata ha portato scompiglio nei pressi di un supermercato di Andorno Micca. Avrebbe infatti dato in escandescenze e danneggiato alcuni oggetti, prima di decidere di abbassarsi i pantaloni e infine allontanarsi. Pochi minuti prima era già arrivata una telefonata al 112 per segnalare che stava danneggiando una finestra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti.

Nel pomeriggio si è poi spostato a Biella. Verso le 17,30 è giunta una richiesta d’aiuto dalla zona del centro commerciale “I giardini”, dove un uomo che dalla descrizione poteva corrispondere a lui, avrebbe insultato una donna per poi allontanarsi. Mezz’ora più tardi era via Arnulfo, dove avrebbe creato problemi in un paio di locali chiedendo ostinatamente del vino e tirando dei colpi contro un paio di vetrine. Alla fine è stato rintracciato dagli agenti della questura, intervenuti con un equipaggio del 118. L’uomo è salito sull’ambulanza ed è stato portato al pronto soccorso.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.