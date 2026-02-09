Dà di matto e si spoglia ad Andorno, poi va a Biella e continua a far danni

Nuova giornata di ordinaria follia per l’uomo che alcune settimane fa era finito nei guai per aver mostrato una pistola – poi rivelatasi finta – in via Italia.

Venerdì le forze dell’ordine sono state impegnate più volte per via dei suoi comportamenti, le intemperanze di un uomo che ha evidentemente dei problemi.

Nel corso della mattinata ha portato scompiglio nei pressi di un supermercato di Andorno Micca. Avrebbe infatti dato in escandescenze e danneggiato alcuni oggetti, prima di decidere di abbassarsi i pantaloni e infine allontanarsi. Pochi minuti prima era già arrivata una telefonata al 112 per segnalare che stava danneggiando una finestra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti.

Nel pomeriggio si è poi spostato a Biella. Verso le 17,30 è giunta una richiesta d’aiuto dalla zona del centro commerciale “I giardini”, dove un uomo che dalla descrizione poteva corrispondere a lui, avrebbe insultato una donna per poi allontanarsi. Mezz’ora più tardi era via Arnulfo, dove avrebbe creato problemi in un paio di locali chiedendo ostinatamente del vino e tirando dei colpi contro un paio di vetrine. Alla fine è stato rintracciato dagli agenti della questura, intervenuti con un equipaggio del 118. L’uomo è salito sull’ambulanza ed è stato portato al pronto soccorso.

Immagine di repertorio

