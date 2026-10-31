Una Biellese ferita vuole rialzarsi e rilanciarsi. Riscatto è la parola d’ordine in casa bianconera alla vigilia della giornata numero 10 di campionato.

La squadra è reduce dalla sconfitta di domenica scorsa al “Moccagatta” contro l’Alessandria, mentre mercoledì è stata battuta ed eliminata dalla Coppa Italia per mano della Valenzana. Dando una rapida occhiata alla classifica, i grigi hanno preso il largo, mentre i lanieri sono stati raggiunti al secondo posto dal Chisola e le inseguitrici non mollano.

Una Biellese ferita vuole rialzarsi e rilanciarsi

Bisogna dunque tornare a fare punti. E domani capitan Pavan e compagni andranno a caccia di una nuova affermazione per riprendere il discorso interrotto sette giorni fa. Al “Pozzo-La Marmora” arriva il Millesimo, (calcio d’inizio alle 14.30), una delle maggiori sorprese del torneo sino ad oggi. Neopromossa, la compagne savonese ha appena un punto in meno rispetto ai lanieri e può vantare la miglior difesa (appena 7 gol al passivo). Oltre a essere stata l’unica a fermare l’Alessandria, piegato con un secco 4-1.

«Il Millesimo merita molta attenzione, è una realtà della quale merita parlare – ha spiegato alla vigilia mister Luca Prina (nella foto, credit: Luca Coringrato-Biellese 1902). Che dovrà rinunciare a Giovanni Graziano, squalificato per quattro giornate dopo il rosso di una settimana fa -. A prescindere dal fatto che bisogna sempre tenere nella giusta considerazione gli avversari, ma in questo caso in particolar modo. Stanno facendo benissimo, sono la squadra che ha subito meno reti, una rivale “scontrosa”, difficile da affrontare, basti pensare che ha battuto la prima della classe.

Per noi questa sera una delle partite più difficili, in un momento importante, nel quale dimostrare tranquillità e maturità. Tranquillità perché è vero che veniamo da una sconfitta, però abbiamo piana consapevolezza del nostro percorso. Un percorso che può avere degli intoppi, noi comunque crediamo fortemente in quello che facciamo. Maturità perchè appunto sarà una partita difficilissima, in cui dovremo avere pazienza, intelligenza e grande cura dei dettagli».

Ripartire

«Abbiamo voglia di ripartire con un risultato importante. Perchè, lo ripeto, domenica scorsa il risultato è stato negativo, ma abbiamo la convinzione di essere sulla strada giusta. Ci crediamo fortemente e abbiamo bisogno che tutte le componenti dell’ambiente Biellese ci accompagnino nel migliore dei modi, in maniera forte, precisa e determinata – ha concluso l’allenatore bianconero -. Soprattutto in un frangente come quello attuale, dopo un ko voglio sentire, percepire quanto la gente possa credere in ciò che stanno facendo i ragazzi… che è veramente tanto!».

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