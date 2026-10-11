Seguici su

BiellaPolitica

Daspo agli ultras della Biellese, Filoni: “Certi provvedimenti mi paiono esagerati”

L’esponente di AVS-Sinistra Italiana giudica «sproporzionati» i divieti fino a sei anni dopo gli episodi in Coppa Italia. «Il tifo organizzato è un patrimonio da comprendere, non solo da reprimere»

Pubblicato

11 secondi fa

il

daspo biellese filoni
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

«Premetto che non giustifico in alcun modo episodi di violenza o intimidazione, ma i provvedimenti adottati nei confronti di alcuni ultras della Biellese mi appaiono esagerati e sproporzionati rispetto ai fatti avvenuti».

Toni Filoni, della segreteria provinciale di AVS-Sinistra Italiana, interviene così sulla vicenda dei Daspo emessi dopo gli episodi verificatisi durante la partita di Coppa Italia tra Biellese e Borgosesia, con divieti di accesso agli stadi che arrivano fino a cinque e sei anni.

Filoni non mette in discussione la necessità di contrastare comportamenti violenti, ma invita a valutare le misure adottate anche alla luce del contesto locale. «Biella non è Roma o Milano: la realtà del nostro stadio e della nostra tifoseria non è paragonabile a quella delle grandi piazze – osserva -. Per una situazione come questa sarebbe bastato un semplice ammonimento; un richiamo, un cartellino giallo, usando la metafora calcistica».

Filoni: «Il tifo organizzato è un patrimonio da comprendere»

senza linea telefonica

Toni Filoni

Nel suo intervento, il rappresentante di AVS-Sinistra Italiana sottolinea anche il ruolo sociale del tifo organizzato, soprattutto nelle realtà di provincia. «Gli ultras e il tifo organizzato rappresentano ancora oggi, almeno nei piccoli centri, un punto di aggregazione sociale e un amore appassionato per quei colori bianconeri – afferma -. È un patrimonio da comprendere e accompagnare, non solo da reprimere».

Da qui l’auspicio che la vicenda possa diventare l’occasione per riaprire un canale di dialogo tra le istituzioni e la tifoseria, sulla scia di quanto avvenuto in passato. «Mi auguro che si apra un dialogo con la tifoseria, come avvenne tanti anni fa, quando lo stadio di Biella contava 3.000 presenze e la squadra militava in Serie C. In quegli anni il confronto e il rispetto reciproco hanno permesso di vivere la passione sportiva in un clima sereno».

L’appello al nuovo questore

L’intervento si chiude con un invito al confronto con i vertici della Questura. Filoni sottolinea che tra la tifoseria e le forze dell’ordine c’è sempre stato un rapporto positivo e collaborativo, che a suo avviso deve essere preservato anche dopo i recenti provvedimenti.

«Con la Questura c’è sempre stato un rapporto buono e di collaborazione, e sono certo che resterà tale – conclude -. Per questo auspico un confronto sereno con i vertici della Questura, a cominciare dal nuovo questore, nell’interesse dello sport e del territorio».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *