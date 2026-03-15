Ultimi giorni per iscriversi al Piazzo Cost to Cost. Dopo il successo dei due anni precedenti, si avvicina la terza edizione della gara di podismo organizzata da Gli Amici del Piazzo e da AS Gaglianico 1974. In programma sabato prossimo, 21 marzo.

Ultimi giorni per iscriversi al Piazzo Cost to Cost

L’evento prevede una corsa di 7 chilometri attraverso le suggestive coste del Piazzo, noto per le sue strade panoramiche e il fascino senza tempo. La gara si articolerà in due categorie: competitiva e non competitiva, per permettere a tutti gli appassionati di correre, camminare e godersi il percorso.

L’iscrizione, al costo di 10 euro sul sito www.irunning.it, comprende anche una maglietta celebrativa, garantita ai primi 250 iscritti, e un buono per una birra.

Il tracciato

Il percorso, con un dislivello di 250 metri, vede sede di partenza e arrivo Piazza Cisterna. Dopo il via, i corridori si dirigeranno verso il Bottalino, passando per la via Avogadro, scendendo attraverso il parco del Bellone su via Ivrea. La prima costa a salire sarà quella del Vernato fino al Corso del Piazzo, con ritorno in piazza Cisterna. Si ripercorrerà la via Avogadro, da cui si scenderà per la via Giardini di sotto, prendendo la salita dei Cappuccini e risalendo la Costa del Piazzo. Poi giù di nuovo per la Costa delle Noci e su per quella di San Sebastiano. Da cui si prenderà il vicolo del Bellone e l’omonimo parco, per poi, dalla via Avogadro, raggiungere il traguardo. Previsto anche la gara Under10 “Attacco al Castello”.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 13 appunto in Piazza Cisterna, con lo start alle 15 (alle 14.30 prenderà il via la manifestazione giovanile).

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente i responsabile dell’organizzazione ai seguenti recapiti: 331-300.41.59 (Giuseppe Mello Rella) oppure 339-712.39.03 (Alberto Cappio).

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