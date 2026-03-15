Sabato 21 marzo va in scena la terza edizione del Valli Biellesi

Tutto pronto per la 13esima edizione del Valli Biellesi-Memorial Umberto Drago”. La gara di regolarità classica e turistica è in programma nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile.

Per l’occasione la città di Cossato aprirà le porte alla manifestazione organizzata da Veglio 4×4 in collaborazione con Automobile Club Biella.

Tutto pronto per la 13esima edizione del Valli Biellesi

Due gare in una. Con la formula classica a proporsi una volta di più ai primattori del Campionato Italiano, del quale sarà il quarto appuntamento. In abbinata, come nelle scorse edizioni, si svolgerà la “turistica”. Che andrà a solcare il medesimo percorso, stimato in circa 180 chilometri, ma con un numero ridotto di rilevamenti come previsto dal regolamento. Entrambe le gare sono aperte alle auto storiche costruite sino al 2000 compreso e alle moderne dal 2001 ai giorni nostri. Inoltre, la “turistica” avrà validità per il “Challenge AC Biella”, primo dei tre eventi a calendario.

Le iscrizioni sono già aperte e sarà possibile aderire sino alle 18 di lunedì 6 aprile. Venerdì 10, la prima delle due giornate sarà dedicata alle verifiche sportive ospitate nella Sala Eventi di Villa Ranzoni a Cossato- Con inizio alle 17 e fino alle 20.30. Solo per una ventina di equipaggi, e su prenotazione, le operazioni ante-gara si svolgeranno anche il sabato dalle 7 alle 8. Le verifiche tecniche, con inizio mezzora più tardi, si terranno nell’area del mercato coperto, sempre a Cossato.

Cossato quartier generale

Terminata la prima fase, alle 8.30 sarà distribuito il road book agli equipaggi. La partenza della prima vettura è fissata per le 10 da Piazza Elvo Tempia, sempre a Cossato. Dove faranno ritorno a partire dalle 16.30 dopo aver affrontato 65 prove di precisione – 35 per la turistica – con la “power stage” in centro a far da conclusione. La premiazione avrà luogo al teatro di Cossato.

Ulteriori informazioni sul “Valli Biellesi” e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito web www.vallibiellesi.it.

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