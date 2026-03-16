Il tempo migliora: le nuvole se ne vanno e torna il sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 16 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il tempo migliora: le nuvole se ne vanno e torna il sole

La notte si presenta con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attestano attorno ai 7°C. La copertura nuvolosa è molto alta, raggiungendo il 98%, e la velocità del vento varia tra i 5 e 6 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest. L’umidità si mantiene elevata, intorno al 93%.

Nella mattina, la situazione meteo migliora gradualmente. Si assiste a una diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature salgono, raggiungendo i 9°C alle 9 e i 14°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenta leggero, con velocità che si aggirano intorno ai 5-8 km/h e direzioni variabili. L’umidità scende progressivamente, mantenendosi comunque intorno al 63%.

Il pomeriggio porta un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che toccano i 15°C. Il vento rimane moderato, con raffiche che possono arrivare fino a 9 km/h. Anche l’umidità continua a diminuire, portandosi al 55%.

Infine, la sera si presenta con poche nuvole e temperature che scendono fino a circa 10°C. La velocità del vento si mantiene bassa, attorno ai 2-5 km/h, con un aumento della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. L’umidità si attesta attorno al 76%.

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