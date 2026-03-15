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Leonardo De Grandi bravo e sfortunato a Lonato

Il giovane portacolori della Rally & Co. paga l’inesperienza, ma le qualità ci sono tutte

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Leonardo De Grandi bravo e sfortunato a Lonato. Buona prova per il giovane pilota della Rally & Co., che ha debuttato sul sedile del kart 125 del Team Marra 61 nella tappa nel Rok Winter Trophy sul tracciato South Garda.

Leonardo De Grandi bravo e sfortunato a Lonato

L’ottima quarta posizione ottenuta in qualifica si è tramutata in un sesto posto al termine della prima manche. Un piazzamento che non lo ha soddisfatto pienamente. Il pronto riscatto è dunque arrivato tra la seconda e la terza gara, che lo hanno visto tagliare il traguardo rispttivamente in seconda e in terza piazza. Purtroppo nella finale il driver biellese non è riuscita a capitalizzare quanto fatto sino a quel momento. E a causa di una partenza sfortunata e ha dovuto così accontentarsi della settima posizione.

Il week-end ha dunque lasciato intravedere quelle ottime potenzialità che attualmente De Grandi non riesce ancora a concretizzare sino in fondo. A volte per l’inesperienza, altre volte per situazioni contingenti che in qualsiasi sport rappresentano una variabile sempre presente e determinante.
LEGGI ANCHE: Leonardo De Grandi chiude la stagione in pole position

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