Marta Buono d’oro e Vittoria Pozzo di bronzo sul tatami di Vigevano. La suggestiva cornice offerta dal PalaEnachem di Vigevano ha ospitato la prima tappa della Open League. Gara valevole per il ranking nazionale in vista dei Campionati del Mondo Wkf di fine anno.

Erano presenti oltre 1.500 atleti, in rappresentanza di 293 società, che si sono confrontati a un livello tecnico altissimo. In lizza anche i rappresentanti della Ippon 2 di Biella, capaci di esprimere un ottimo karate e conquistare due prestigiose medaglie e un buon piazzamento.

Marta Buono d’oro e Vittoria Pozzo di bronzo sul tatami di Vigevano

Marta Buono, nella categoria Under 21, dopo uno straordinario 2025 in cui ha vinto tutte le tappe nella categoria fino a 68 kg, ha esordito nei +68 kg. E, al termine di una gara molto combattuta, ha centrato la medaglia d’oro. Vittoria Pozzo, tra gli Juniores fino a 48 kg, ha affrontato cinque combattimenti contro avversarie di valore e ha conquistato un meritato bronzo.

Christian Spilinga, campione italiano Juniores nei 50 kg, era impegnato nella categoria 55 kg. Si è fermato al primo combattimento, perdendo 2-1 contro l’atleta poi vincitore del tabellone. Ripescato, ha infine concluso al settimo posto.

Buone prove anche per Maggie Castello e Tommaso Strazzeri negli Esordienti, Aurora Fattori, Andrea Beltrami e Irene Perino nei Cadetti e Filippo Mosca negli Under 21. Tutti si sono fermati nelle fasi preliminari, senza purtroppo riuscire ad accedere ai ripescaggi.

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