Il Piazzo entra nel club dei “Borghi più belli d’Italia”

Il commento del Sindaco di Biella, Marzio Olivero: “Voglio esprimere particolare soddisfazione per l’ingresso del borgo del Piazzo nell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Che il Piazzo sia un gioiello è fatto arcinoto per tutti i Biellesi ed è per questo motivo che ho avvertito l’esigenza che venisse riconosciuto ufficialmente all’interno di un circuito prestigioso. Prova ne sia che i giornali nazionali hanno immediatamente posto l’accento sui “nuovi ingressi”. Penso questo sia il miglior modo per augurare un Santo Natale ai cittadini Biellesi, consegnando loro il riconoscimento di un luogo caro, che profuma di radici, radicamento e tradizione millenaria. Il modo migliore per aprire i festeggiamenti per i 1200 anni della città di Biella. Buon compleanno Biella, buon Natale biellesi”.