A Castelletto Cervo sotto l’albero arrivano i regali per le associazioni. Quale sorpresa? I contributi dal Comune per l’impegno nelle varie attività promosse nel corso del 2025 volte a valorizzare il paese. Sono diverse le realtà associative impegnate a promuovere il borgo con varie iniziative dal punto di vista dell’intrattenimento, della cultura e anche sportivo.

Castelletto Cervo: sotto l’albero contributi alle associazioni

A favore della Pro loco di Castelletto Cervo è stato previsto un contributo di 600 euro a sostegno delle spese organizzative per le varie attività svolte. L’associazione turistica ha infatti proposto un ricco calendario di eventi, progetti e manifestazioni finalizzati alla promozione turistica e alla socialità.

Poi un contributo pari a 1550 euro è stato garantito all’Associazione culturale “Garnerius – Amici del Monastero di Castelletto Cervo”, impegnata nella valorizzazione del monastero cluniacense attraverso eventi culturali e musicali, aperitivi letterari e visite guidate, anche in orario notturno. Le manifestazioni, gratuite e aperte al pubblico, rappresentano un importante strumento di promozione culturale del territorio.

Sostanzioso contributo a favore della squadra di calcio “La Cervo” con una elargiione di 3500 euro per le spese da sostenere nel corso del campionato.

Altro contributo sempre nell’ambito sportivo è arrivato all’Asd Cycling Center. Sono stati stanziati 500 euro dal Comune per l’organizzazione di una gara ciclistica fuori strada che si svolgerà presso il bike park di Castelletto Cervo, evento che rappresenta un’ulteriore occasione di promozione sportiva e territoriale.

