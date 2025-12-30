Seguici su

Niente botti di Capodanno a Biella

42 minuti fa

a biella torna il capodanno in piazza
“Notte di San Silvestro: ricordiamo il divieto permanente per botti e fuochi d’artificio”. E’ l’avviso pubblicato dal Comune di Biella sulla propria pagina Facebook.
Anche quest’anno è stata firmata l’ordinanza contro botti e fuochi d’artificio.

