Marta Buono stupisce ancora sul tatami di Ostia. La portacolori della Ippon 2 di Biella è stata protagonista ai Campionati Nazionali a squadre sociali, disputati al PalaPellicone del Lido di Ostia. Una manifestazione di altissimo livello, che ha visto confrontarsi i migliori atleti italiani e numerosi atleti stranieri in prestito per società nazionali.

Nella categoria Seniores, la karateka biellese ha gareggiato in prestito con i colori dell’Andrea Penna Karate Team di Torino. Disputando ben quattro combattimenti e conquistando altrettante vittorie.

Marta Buono stupisce ancora sul tatami di Ostia

La prestazione più significativa è arrivata nella finale di poule contro le Fiamme Oro. Incontro decisivo per stabilire quale delle due squadre avrebbe avuto accesso alla finalissima per la medaglia d’oro. Buono ha superato per 8-6 la capitana della nazionale azzurra e campionessa europea in carica, Clio Ferracuti, al termine di un incontro entusiasmante e combattuto.

Una vittoria di grande prestigio per l’allieva del maestro Maurizio Feggi, che conferma il momento di crescita e il suo valore anche ai massimi livelli della categoria. Purtroppo, però, il suo successo di è rimasto l’unico conquistato dalla formazione torinese, che non è riuscita così ad accedere alla finale. Il diritto di disputare l’atto conclusivo è andato alle Fiamme Oro, che hanno poi riconquistato il titolo italiano.

Per Marta Buono, comunque, resta una trasferta estremamente positiva, impreziosita dal successo contro una delle atlete di riferimento del karate italiano.

A confermare l’ottimo momento dalla portacolori della Ippon 2 è arrivata anche la convocazione al collegiale della nazionale italiana Seniores. Raduno in programma al Centro Olimpico di Ostia dal 22 al 25 settembre. Un ulteriore importante riconoscimento per la ragazza, che prosegue così la preparazione in vista dei prossimi Campionati Mondiali.

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