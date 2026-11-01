Marta Buono sfiora il podio ai Mondiali Wkf. Grande prestazione a Bielsko-Biała, in Polonia, per l’atleta della Ippon 2. Ha conquistato infatti un prestigioso quinto posto nella categoria Under21 +68 kg, alla sua prima partecipazione alla rassegna iridata.

Buono ha gareggiato con la maglia della nazionale italiana, affrontando con determinazione e grande carattere una competizione di altissimo livello.

Marta Buono sfiora il podio ai Mondiali Wkf

Nelle fasi eliminatorie, ha superato brillantemente quattro avversarie, provenienti da Kirghizistan, Azerbaigian, Serbia e Ucraina, conquistando così l’accesso alle semifinali. A fermare la sua corsa verso la finale iridata è stata un’atleta della Repubblica Ceca, che si è poi laureata campionessa del mondo. Buono ha comunque guadagnato l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo, disputata domenica 18 ottobre contro una rivale tedesca. Nell’incontro decisivo, è dunque partita con grande determinazione, portandosi subito in vantaggio. Nel prosieguo del combattimento, alcune decisioni arbitrali hanno però favorito la sua avversaria, che è riuscita a conquistare la medaglia, lasciandole un amaro quinto posto.

Un risultato che non ridimensiona in alcun modo la sua straordinaria prova. Capace di competere alla pari con le migliori karateka del panorama internazionale e di raggiungere la finale per il bronzo al suo esordio mondiale. Il quinto posto assume ancora più valore considerando le dimensioni della manifestazione, che ha visto la partecipazione di 1.865 atleti provenienti da 107 nazioni.

Grande soddisfazione, dunque, in casa Ippon 2 per il maestro Maurizio Feggi. Il risultato di assoluto rilievo conferma il valore del percorso sportivo intrapreso dalla ragazza. Che ha saputo portare con orgoglio i colori della società biellese e dell’Italia su uno dei palcoscenici più importanti del karate mondiale.

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